23-Jähriger aus Limmat gerettet

Die Wasserschutzpolizei rückte am frühen Sonntagmorgen mit dem Schiff aus. Dieser gelang es auch den 23-Jährigen zu bergen und ihn an Land zu bringen, wo bereits der Notarzt und die Sanität von Schutz und Rettung warteten. Nach einer ersten Behandlung im Krankenwagen musste der stark unterkühlte Mann in ein Spital gebracht werden.

Er konnte aus medizinischen Gründen noch nicht befragt werden. Die Umstände weshalb und wie lange der Mann im Wasser war sind unklar und werden jetzt von der Polizei abgeklärt.