34 Jahre Altersunterschied: «Anfänglich ernteten wir komische Blicke»

Seit ihrem ersten Treffen sind Andrea und Jürg Hugener unzertrennlich. Zusammen haben sie schon die Welt bereist, zu Hause kochen sie gerne miteinander oder trinken ein Glas Wein. «Es hat von Anfang an gepasst», sagt Andrea Hugener zu FM1Today. Das, obwohl die 41-Jährige und ihr 75-jähriger Mann einen Altersunterschied von 34 Jahren haben. «In ihm habe ich meinen Seelenverwandten gefunden», sagt Andrea.

Angefangen hatte die Liebesgeschichte 2007 bei der Arbeit. Andrea arbeitete in den Lounges am Flughafen Zürich, Jürg war am selben Ort beim «Lost & Found» tätig. «Wenn ich in der Arrival-Lounge gearbeitet habe, haben wir uns oft unterhalten, da die Lounge direkt neben seinem Büro lag.» Und so kam es, dass sich die beiden spontan auf ein Glas Wein verabredeten. «Wir haben schnell gemerkt, dass wir in vielen Sachen gleich denken», sagt Andrea.

«Er ist älter als meine Eltern»

Schnell wurde es zwischen den beiden ernst. «Ich wollte ihn möglichst bald meinen Eltern vorstellen, um zu erfahren, was sie über ihn denken.» So stellte die 27-Jährige ihren 61-jährigen Freund den Eltern vor. «Er ist älter als meine Eltern.» Doch die Familie nahm den Freund der Tochter gut auf. «Ich weiss nicht, was aus uns geworden wäre, wenn meine Familie ihn nicht akzeptiert hätten.»

Nach etwa drei Monaten zog Andrea bei Jürg, den alle Jüge nennen, ein. «Ich hatte nie Bedenken.» Nur zwei Jahre später heiratete das Paar. «Ich dachte mir: Egal ob wir jetzt ein Jahr oder zwanzig Jahre glücklich sind, Hauptsache wir versuchen es.» Mittlerweile ist das Paar seit zwölf Jahren verheiratet. «Ich weiss immer, was er denkt, und kann seine Sätze zu Ende sprechen.» Auch würden die beiden nie streiten.