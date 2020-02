Nach einer Auffahrkollision am Dienstag im Gubristtunel bildeten die Autofahrer eine Rettungsgasse. Nur ein 40-Jähriger hielt sich nicht an die Regel und fuhr mit seinem Auto der Ambulanz hinterher. Als ein weiterer Rettungswagen von hinten nahte, drängte er sich wieder in die Kolonne ein.

Die Kantonspolizei Zürich stoppte den 40-Jährigen bei der Unfallstelle. Es stellte sich heraus, dass er die Fahrt und auch den Unfallort mit seinem Handy gefilmt hatte. Wie die Polizei mitteilt, verstiess der Fahrer gleich mehrfach gegen das Gesetz.

Bei der Auffahrkollision auf der Autobahn A1 in Fahrtrichtung Bern wurden zwei Lenker verletzt und ins Spital gebracht.

(red.)