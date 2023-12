Bei CH Media fallen 140 Stellen weg - Abbau leicht reduziert

Die Unternehmensleitung habe die Vorschläge der Personalkommission geprüft, teilte CH Media – zu der auch die Today-Plattformen gehören – mit Sitz in Aarau am Donnerstag mit. Es bleibe das Ziel, so wenig Kündigungen wie möglich auszusprechen und den Stellenabbau über natürliche Fluktuation zu vollziehen. Für die von der Kündigung Betroffenen komme ein Sozialplan zur Anwendung.