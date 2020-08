«Bitte warten Sie nicht, bis die Fallzahlen steigen»

«Wenn es Konflikte gibt, nimmt das Vertrauensniveau ab», sagt Michael Hermann von der Forschungsstelle Sotomo am Freitag im bernischen Liebefeld. Das Vertrauen der Befragten in den Bundesrat, das BAG sowie die Medien sei gesunken. Gleichzeitig sei aber die Akzeptanz gegenüber der Maskentragepflicht im öffentlichen Verkehr sowie in den Läden gestiegen. Nur im Job lehnen die Schweizerinnen und Schweizer die Maskenpflicht ab.

Weiter informieren die Experten des Bundes über die Entwicklungen im Hinblick auf die SwissCovid-App. Die Sotomo-Umfrage zeige, dass 40 Prozent der Personen, welche die App nicht auf ihren Handys haben, diese erst herunterladen würden, wenn die Fallzahlen noch mehr steigen. «Bitte warten Sie nicht darauf», sagt Sang-Il Kim, Leiter digitale Transformation beim BAG. «Die App wird sie indirekt schützen. Infektionsketten können unterbrochen werden.»

Bei der App bestehe noch Verbesserungspotential. Die Zeit, zwischen positivem Test und Zustellung des Aktivierungs-Codes sei teilweise noch zu lange. «Wir stehen diesbezüglich in Kontakt mit den Kantonsärzten», sagt Kim. In gewissen Kantonen seien die Kantonsärzte die einzigen, die die Aktivierungs-Codes generieren könne. «In jedem Kanton ist die Art und Weise, wie die Aktivierungs-Codes erstellt werden, unterschiedlich», sagt Sang-Il Kim.

Wie der Leiter Digitale Transformation im Bundesamt für Gesundheit (BAG) am Freitag vor den Medien sagte, sind in den letzten vier Wochen dank der Covid-Swiss-App erstmals 13 Coronafälle entdeckt worden die nicht bereits anderweitig vermutet worden waren.

Den Ticker gibt es hier zum Nachlesen: