Bund warnt vor Temperaturen von bis zu 38 Grad

33 Grad in Bischofszell

Aber auch in der Deutschschweiz wird es am Wochenende sehr heiss. In der Stadt St.Gallen kann es am Freitag bis zu 31 Grad heiss werden. Im Kanton Thurgau wird es dieses Wochenende wahrscheinlich noch eins bis zwei Grad wärmer. Beispielsweise sollen in Bischofszell, im Kanton Thurgau, die Temparaturen gar bis zu 33 Grad ansteigen. Am Samstag werden in der Region St.Gallen und Umgebung gegen Abend vereinzelte Gewitter erwartet.

Körpeliche Anstrengungen vermeiden

MeteoSchweiz warnt: Hohe Temperaturen können Auswirkungen auf die Gesundheit haben und die körperliche und geistige Leistungsfähigkeit beeinträchtigen. Zur Risikogruppe gehören vor allem ältere Menschen, Schwangere oder chronisch kranke Personen.

Körperliche Anstrengungen sollten zur heissesten Tageszeit vermieden werden. Der Körper soll kühl gehalten werden und man soll genügend Wasser trinken, rät der Bund. Auch sollten erfrischende Speisen eingenommen werden.

Das Ende der Hitzewelle wird am Samstagabend mit dem Eintreffen einer Gewitterstörung erwartet. Auch in der Nacht dürften die Temperaturen nicht unter 18 bis 22 Grad sinken.

(red.)