Bundespräsidentin Sommaruga zeigt ihre Beatbox-Künste

Bundespräsidentin Simonetta Sommaruga und Ständeratspräsident Hans Stöckli feierten am Donnerstag zusammen ihren Wahlerfolg in Biel. Im Volkshaus fand die offizielle Feier statt.

Ihr Wunsch nach einer Feier im Bieler Volkshaus komme daher, dass im Haus die Bieler Musikschule sei, sagte Simonetta Sommaruga. So gebe es in diesem multikulturellen Haus viele Stimmen. Genau dies sei auch in einer Demokratie nötig. Anschliessend an ihre Rede liess sich die 59-Jährige in der Musikschule direkt zu einem musikalischen Auftritt überreden. Zusammen mit Berner Rapperin Steff La Cheffe zeigte die Bundespräsidentin ihre Beatbox-Künste. Das Video postete sie anschliessend auf Instagram.