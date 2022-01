Bundesrat prüft Verkürzung der Quarantäne

Die Omikron-Variante des Coronavirus fordert die Schweizer Wirtschaft. Über 140’000 Menschen sind laut BAG aktuell in Isolation oder in Quarantäne – und dürften somit teilweise am Arbeitsplatz fehlen. Wirtschaftsverbände sowie kantonale Gesundheitsdirektoren fordern daher seit Tagen eine Verkürzung der Quarantänedauer auf fünf Tage.

Über dieses Thema müsse der Bundesrat am Mittwoch diskutieren, sagte Finanzminister Ueli Maurer in der Sendung «EcoTalk» des Schweizer Fernsehens SRF. Schliessungen in Form eines Lockdowns seien derzeit aber nicht angezeigt, denn in den Spitälern bleibe es noch ruhig.

Er selbst sei klar der Meinung, dass man Schliessungen vermeiden sollte, betonte Maurer. Offensichtlich brauche die Schweiz aber mehr Intensivbetten. Für künftige Pandemien müsse daher eine Lösung gefunden werden.