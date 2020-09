Dank Plexiglas: Bundeshaus ist jetzt coronatauglich

In den vergangenen Tagen waren viele Handwerker im Bundeshaus am Arbeiten. Sowohl im Nationalrats- als auch Ständeratssaal sowie in sämtlichen Besprechungszimmern wurde neben jedem Sitzplatz eine Wand aus Plexiglas montiert. Diese soll die Parlamentarier vor einer Ansteckung mit dem Coronvirus schützen. Die Medien konnten am Donnerstag einen ersten Augenschein nehmen im neuen, coronatagaulichen Schweizer Parlamentgebäude.

(SDA/red.)