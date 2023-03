Wenn man an Gemüse denkt, dann kommt einem wohl eher der Garten als die Wohnung in den Sinn. Tamara Britt von der Urech Garten AG erklärt, warum zumindest der Start in der Wohnung keine schlechte Idee ist.

Lieber im Warmen

Für viele Gemüsesorten ist es draussen noch zu kalt und sie können die tiefen Temperaturen nicht überleben. In der Wohnung ist es allerdings wärmer und Gemüse wie dem Salat oder der Peperoni gefällt das. «Man kann sie schon anfangs Jahr am Fenstersims säen und bis im April in der Wohnung behalten», sagt Tamara Britt. Danach pflanzt man sie draussen und sollte schon bald frisches Gemüse im Garten haben. Die Tomaten seien etwas kälteempfindlicher, darum sät man diese am besten im März. Zwei Monate später dürfen dann auch sie an die frische Luft.