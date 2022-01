Diese Corona-Massnahmen gelten jetzt und sollen verlängert werden

An Orten oder bei Aktivitäten, wo die Masken- und Sitzpflicht nicht eingehalten werden kann, wie beispielsweise in Discos oder im Laiensport sowie Musikproben, gilt 2G-Plus.

2G oder 2G-Plus: Für den Zutritt in Restaurants, Bars sowie Veranstaltungen gilt weiterhin die 2G-Regel. Auch in Kultur-, Sport- und Freizeitbetrieben sowie an Veranstaltungen erhalten nur Genesene und Geimpfte Zutritt. Bei der Konsumation gilt eine Masken- und Sitzpflicht.

Dies Massnahmen gelten noch bis am 24. Januar 2022 und sollen bis Ende März verlängert werden. Die Verlängerung ist noch in der Vernehmlassung.

Personen, die mit einer positiv getesteten Person im gleichen Haushalt leben oder ähnlich engen Kontakt hatten, müssen ab dem Zeitpunkt des letzten Kontakts fünf Tage in Quarantäne. Von der Quarantänepflicht ausgenommen sind in den letzten vier Monaten Geimpfte oder Genesene.

Weitere Corona-Massnahmen stehen im Hinblick auf die nächste Sitzung des Bundesrats zur Diskussion.

So soll die Maskenpflicht verschärft werden. Beispielsweise soll bei Menschenansammlungen im Freien eine Maske getragen werden wie an Haltestellen, Anstehbereichen in Skigebieten oder an Grossveranstaltungen. Auch wird die Maskenpflicht für Kinder ab acht Jahren diskutiert. Weiter könnte auch ein Konsumationsverbot im Ortsverkehr eingeführt werden.

Auch möchte der Bundesrat bei der Ausstellung von Zertifikaten etwas ändern. So soll zukünftig darauf verzichtet werden, nach einem negativen Antigen-Schnelltest ein Testzertifikat auszustellen.

Weitere Massnahmen könnten sein:

Kapazitätsbeschränkungen sowie zusätzliche Auflagen für die Bewilligung von Grossanlässen

die Einführung eines befristeten Verbots des Präsenzunterrichts an Universitäten und Fachhochschulen

die vorübergehende Abschaffung der Quarantäne- und Isolationsregeln

die Aufhebung der Testpflicht bei Einreise für geimpfte und genesene Personen

eine Priorisierung des Zugangs zu Corona-Tests

Zu diesen Punkten läuft bis am kommenden Montag eine Vernehmlassung. Der Bundesrat wird am 25. Januar darüber entscheiden.

(hch)