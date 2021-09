«Endlich»: So reagieren Schweizer Medien auf das Ja zur «Ehe für alle»

Die Schweiz ist sich einig. Alle Kantone sagen ja zur «Ehe für alle». Damit ist die Schweiz das 29. Land, in dem Homosexuelle heiraten dürfen. Doch wie geht es weiter? Die wichtigsten Fragen und Antworten hat FM1Today für dich zusammengefasst:

Wann tritt die Ehe für alle in Kraft?

Die Umsetzung der Vorlage ist laut Bundesrätin Karin Keller-Sutter auf den 1. Juli 2022 geplant. Man sei bemüht, die Vorlage so rasch wie möglich umzusetzen, sagt die Justizministerin.

Dürfen Homosexuelle auch in der Kirche heiraten?

Die «Ehe für alle» ist rein zivilrechtlich und betrifft nur den Staat. Die Kirchen entscheiden weiterhin alleine, wen sie trauen wollen und wen nicht. Speziell: Innerhalb der Kirchen gibt es grosse Differenzen bei diesem Thema. Der Vatikan lehnt eine Ehe für alle ab, zeitgleich kündigten die reformierten Landeskirchen an, auch Homosexuelle künftig trauen zu wollen.

Wie geht es weiter mit der eingetragenen Partnerschaft?

Bislang stand homosexuellen Paaren nur die eingetragene Partnerschaft offen. Diese wird nun nicht mehr gebraucht und als Konsequenz abgeschafft. Wer heute in einer eingetragenen Partnerschaft lebt, kann diese weiterführen oder mit einer gemeinsamen Erklärung in eine Ehe umwandeln.

Samenspende: Erfährt das Kind, wer sein leiblicher Vater ist?

Einer der umstrittensten Punkte im Abstimmungskampf: Verheiratete lesbische Frauen erhalten die Möglichkeit, mithilfe eines Samenspenders schwanger zu werden. Anders als bei einer privaten oder anonymen Samenspende im Ausland werden beide Frauen als Eltern anerkannt. Der Samenspender muss seinen Namen, seinen Wohnort und seinen Beruf in einer Datenbank hinterlegen. Dem Kind soll so ab dem 18. Lebensjahr die Möglichkeit gegeben werden, den biologischen Vater zu finden.

Wie kommen Frauen jetzt an eine Samenspende?

Insgesamt gibt es in der Schweiz acht Kliniken, die Paaren bei Unfruchtbarkeit mittels Samenspende helfen Eltern zu werden. Der Kinderwunsch ist bei vielen lesbischen Paaren gross. Wie die Aargauer Zeitung berichtet, geht das Uni-Spital Basel davon aus, dass sie jährlich rund 100 lesbische Paare mit Kinderwunsch behandeln werden.

Wer kommt als Samenspender in Frage?

Das Gesetz schreibt eine grosse medizinische Sorgfalt bei der Auswahl des Samenspender vor. Konkret kommen gesunde Männer im Alter von 20 bis 40 Jahren mit guter Spermienqualität in Frage. Dabei achtet die behandelnde Ärtzin oder Arzt auf äusserliche Ähnlichkeiten zu den rechtlichen Eltern, wie zum Beispiel die Augenfarbe. Eine Auswahl wie in einem Katalog bleibt in der Schweiz verboten.

Kommt bald die Eizellenspende?

Weitaus realistischer ist die Chance, dass schon bald die Eizellenspende folgt. Bereits im Frühjahr reichte GLP-Nationalrätin Katja Christ einen Vorstoss ein, um die in der Schweiz weiterhin verbotene Methode zu legalisieren. Auch die zuständigen Kommissionen im Parlament hatten sich eigentlich schon vor Jahren dafür ausgesprochen, geschehen ist dann aber nichts. Die klare Bekennung der Schweiz zur «Ehe für alle» erhöht den Druck auf die Politik aber weiter.