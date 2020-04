Erfolg: «Tourismus in der Schweiz wird im Sommer möglich sein»

Läuft alles nach Plan, öffnen die Restaurants in der Schweiz am 8. Juni. Für einen Austausch zwischen Politik und Tourismusgewerbe trafen sich Bundespräsidentin Simonetta Sommaruga und Vertreter aus dem Tourismus am Sonntag zu einem Krisengipfel.

Dieser Krisengipfel verleiht Olma-Direktor und Präsident des Schweizer Tourismusverbands Nicolo Paganini Hoffnung. «Das Bekenntnis, dass es diesen Sommer in einer Form Tourismus in der Schweiz geben soll, das hatten wir bislang so nicht und das war ein Erfolg.» Sommerferien in der Schweiz Was schon seit Längerem klar ist: Ferien im Ausland werden diesen Sommer wohl nicht oder nur schwer möglich sein. Die Schweizerinnen und Schweizer sollen ihre Sommerferien im Inland verbringen. Hier sollen sie aber Restaurants, Bergbahnen und kulturelle Einrichtung wie Museen oder Zoos nutzen dürfen. Dies gibt der Tourismusbranche Hoffnung. Elf Vertreter aus Gastronomie und Tourismus haben sich, um diese Bestärkung für ihr Gewerbe zu erhalten, am Sonntag mit den Bundesräten getroffen. Werbung Quelle: CHMedia Massentourismus wird es nicht geben Trotzdem: Ganz normal dürfte der Sommertourismus auch in der Schweiz nicht werden, es wird Einschränkungen geben. «Wir müssen schauen, dass wir die gesundheitliche Situation, wo wir jetzt viel Gutes erreicht haben, nicht gefährden», sagt die Bundespräsidentin nach dem Gipfeltreffen. Der Bundesrat beobachtet, wie sich die Lage in den kommenden Wochen entwickelt und entscheidet dann, ob und inwiefern eine Öffnung der Gastronomie-Betriebe möglich ist. Todesstoss für die Festivals? Eine Einschränkung des Tourismus ist so gut wie sicher. «Es wird keine Anlässe geben mit mehr als tausend Leuten», sagt Nicolo Paganini. Trifft dies ein, wäre der Schweizer Festivalsommer damit definitiv Geschichte. Hier hat der Bundesrat allerdings noch keine definitive Entscheidung kommuniziert. Dies soll am Mittwoch nachgeholt werden, wenn der Bundesrat das nächste Mal vor die Medien tritt.