Das heisst, in der Regel erstatten die Fluggesellschaften das Geld gar nicht an die Plattformen zurück?

Grundsätzlich nicht, es besteht die Pflicht der Fluggesellschaften, das Geld direkt zu erstatten. Es kommt jedoch vor, dass gewisse Fluggesellschaften keine Kontoangaben der Fluggäste haben und dann der Einfachheit halber an die Plattformen auszahlen. Dort bleibt das Geld dann hin und wieder stecken.

Hat man überhaupt noch Chancen, das Geld zu erhalten, wenn man beispielsweise die Buchungsplattform nicht kontaktieren kann?

Wenn die Buchungsplattform ihren Sitz in der Schweiz hat, gibt es durchaus noch Möglichkeiten, wie man an das Geld kommen kann. Sinnvoll kann ein eingeschriebener Brief sein, im Extremfall kann auch eine Betreibung eingeleitet werden. Bei ausländischen Firmen ohne Sitz in der Schweiz wird es tatsächlich ziemlich schwierig, wir empfehlen aber auch dann den Konsumentinnen und Konsumenten, hartnäckig zu bleiben und sich immer wieder zu melden, auch wenn man keine Antwort erhält. Und dies am besten schriftlich, da es so besser nachweisbar ist.