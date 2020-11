Experten des Bundes sind «vorsichtig optimistisch»

«Die Fallzahlen sowie die Zahl der Hospitalisierungen sind weiterhin besorgniserregend», erklärte Stefan Kuster, Leiter Übertragbare Krankheiten beim BAG. Sichtbar werde eine sinkende Tendenz bezüglich Neuansteckungen. «Die Reproduktionszahl ist mit 1.05 so tief wie seit Monaten nicht mehr.» Damit die Fallzahlen abnehmen, muss die Zahl deutlich unter 1 sein.

Von einer Entwarnung spricht Kuster angesichts der steigenden Hospitalisierungen und Todesfällen nicht. Aktuell werden 3'769 Personen in einem Spital wegen Corona behandelt. Das sind 15 Prozent mehr als in der Vorwoche. «Die Signale zeigen in die richtige Richtung, wir müssen aber die Fallzahlen noch deutlicher senken, um die Spitäler zu entlasten», sagte Kuster.

Die Reserven an Intensivbetten haben leicht zugenommen. Das läge an den 75 zusätzlichen Beatmungsgeräten, welche die Armee zur Verfügung gestellt habe und den Verzicht auf zahlreiche Wahleingriffe. Der Anteil an Corona-Patienten auf den Intensivbetten beträgt derzeit beinahe 60 Prozent.

Zurückhaltung gegenüber angekündigtem Impfstoff

«Das gibt Hoffnung», sagt Samia Hurst, Vize-Präsidentin der COVID-19 Science Task Force, zum Impfstoff von Pfizer und Biontech. Dieser soll eine 90-prozentige Wirksamkeit vorweisen. Noch fehlen die Daten der dritten Testphase, um wissenschaftliche Schlüsse zur Effektivität zu ziehen. Hurst sagte daher: «Bis Herbst 2021 werden Impfungen keine Auswirkungen auf die Massnahmen haben, die wir treffen müssen.»