Fahrunfähiger Autofahrer verunfallt gleich zwei Mal nacheinander

Innerhalb von einer Stunde hat ein Mann zwei Mal die Kontrolle über sein Auto verloren. Der Mann fuhr mit gegen 8 Uhr in Richtung Schaan. Dabei kollidierte er mit zwei am rechten Strassenrand befindlichen Randleitpfosten und fuhr, ohne sich um den Schaden zu kümmern, weiter. Später verunfallte der gleiche Lenker in Gamprin-Bendern, wobei er gegen eine Mittelinsel fuhr, die Gegenfahrbahn querte und gegen einen am Strassenrand befindlichen Baum sowie einen Kandelaber prallte. Es entstand erheblicher Sachschaden. Zur Klärung der Fahrfähigkeit wurde die Blutentnahme angeordnet. Der Führerausweis wurde eingezogen, wie die Landespolizei Liechtenstein mitteilt.

(pd/red.)