Sie ist hoch ansteckend und bei Schweinen in 90 Prozent aller Fälle tödlich – die Afrikanische Schweinepest. Aktuell sind in Europa zehn Länder betroffen. In den letzten Monaten ist die Zahl der erkrankten Tiere gestiegen. Während im Oktober in Europa rund 500 Wildschweine die Pest hatten, waren es im Dezember bereits rund 700 Wildschweine.

«Es ist keine Frage ob, sondern wann die Afrikanische Schweinepest in die Schweiz kommen wird», sagt Thomas Jäggi, stellvertretender Leiter des Geschäftsbereichs Viehwirtschaft beim Schweizer Bauernverband, gegenüber FM1Today. «Dass die Pest immer näher an Deutschland heranrückt, beschäftigt uns.» Aufmerksam würden die Bauern die Bestimmungen des Bundes verfolgen.

Abfälle in geschlossenen Behältern entsorgen

Das Bundesamt für Lebenmittelsicherheit und Veterinärwesen (BLV) hat deswegen an mehreren Schweizer Autobahn-Raststätten und -Rastplätzen Tafeln angebracht, so zum Beispiel auch auf der Strecke Zürich – St.Gallen. Die Schilder fordern dazu auf, Abfälle nicht in der Natur, sondern in geschlossenen Abfallbehältern zu entsorgen. Als besonders besorgniserregend schätzt das BLV die Lage in Polen entlang der deutschen Grenze und in Belgien ein. In Polen wurden, rund 30 Kilometer von der deutschen Grenze entfernt, verseuchte Tiere gefunden.

«Die grösste Gefahr geht von den Menschen aus», sagt Jäggi. «Die Seuche konnte sich in den letzten Jahren nur durch die Unachtsamkeit der Menschen so rasant weiterverbreiten.» Thomas Jäggi nennt ein Beispiel: «Wer in einem Land, in dem die Schweinepest vorkommt, ein Schinkensandwich kauft und dieses in der Schweiz in die Natur wirft, der riskiert damit, Wildscheine mit der Pest anzustecken.»

Schweinefleisch kann über Monate infektiös bleiben, ohne dass das jemand merkt. Für Menschen ist die Schweinepest nicht schädlich, entsprechend merken Menschen nicht, wenn sie verseuchtes Fleisch konsumieren. Dadurch, dass Schweinefleischprodukte importiert oder in der Natur entsorgt werden, verbreitet sich die Pest rasant.