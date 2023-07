Klimaaktivisten: Schweizer Gerichte fällen politische Urteile

Die richterlichen Behörden in der Schweiz betrachteten den Klimawandel als Tatsache, gingen aber davon aus, dass Folgen und Lösungsansätze nicht vor ein Gericht gehören würden, heisst es in einer Studie der Universitäten Bern und Lausanne, über welche die Zeitung «Le Courrier» am Donnerstag berichtete.

Gewaltfreier Widerstand werde wie ein Verbrechen verfolgt und nicht wie ein Vergehen. Meistens erfolgten die Urteile aufgrund von Nötigung. Die Gerichte würden der Meinungsäusserungs- und Versammlungsfreiheit weniger Gewicht einräumen, als dem Recht auf Privatbesitz und Bewegungsfreiheit, schliessen die Studienverfasser aufgrund der Analyse von rund 150 Urteilen.

Mit dieser vermeintlich unpolitischen Konzentration auf die strafrechtlichen Konsequenzen liessen die Richterinnen und Richter nicht nur die demokratischen Rechte der Aktivisten ausser acht, sondern auch Menschenrechte wie das Recht auf Leben und auf eine gesunde Umwelt.