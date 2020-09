Polizei findet Ehepaar tot in Haus

Die Kantonspolizei Zürich hat am Montagnachmittag ein älteres Ehepaar tot in einem Haus in Wiesendangen aufgefunden. Unter welchen Umständen das Paar gestorben ist wird zurzeit untersucht.

Bei dem Paar handelt es sich um eine 78-jährige Frau und ihren 75-jährigen Ehemann, wie die Kantonspolizei Zürich mitteilt. Die Polizei fand die beiden Schweizer nach einer entsprechenden Meldung über zwei regungslose Körper in einem Doppeleinfamilienhaus vor. Aus welchen Gründen das Paar gestorben ist wird derzeit untersucht. (red.)