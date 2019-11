Probleme beim Zahlen mit der Kreditkarte

Am Dienstagmittag nimmt man besser Bargeld mit, wenn man zum z'Mittag geht: In der ganzen Schweiz werden Probleme mit dem Zahlen gemeldet. Auch am Flughafen Zürich kann man nur bar zahlen – die Touristen haben damit aber grosse Mühe.

«Aktuell besteht eine Störung bei Transaktionen. Wir danken für das Verständnis», schreiben Six Payment auf ihrer Website. Für uns heisst das: Bargeldlos bezahlen ist gerade nicht. Mehrere Medien melden, die Störung sei mittlerweile behoben, bis das System aber wieder vollständig laufe, dauere es noch eine Weile. Touristen können am Flughafen nichts kaufen Dies meldet auch ein Leserreporter vom Flughafen Zürich. «Die Leute stehen hier rum und wissen nicht, was sie tun sollen, weil man mit Kreditkarte nicht zahlen kann», sagt Raphael, der gerade verreist. Die Abwicklung am Flughafen funktioniere aber normal, nur am Duty Free und in den Flughafenshops könne momentan niemand shoppen. Auch Twint ist betroffen Auch bei «Allestörungen» zeigt sich das Problem: PostFinance und UBS melden gerade Probleme und Störungen, auch Twint ist betroffen. Offenbar waren auch andere Länder vom Problem betroffen, auch in Österreich und in Luxemburg waren Kartenzahlungen nicht möglich. (red.)