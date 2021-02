Reisen in Zeiten von Corona: Diese Regeln gelten ab Montag

Der negative Test, der ab Montag bei der Einreise in der Schweiz vorgewiesen werden muss, darf vor Reisebeginn nicht älter als 72 Stunden sein. Die Regel gilt auch für Flugreisende, die in der Schweiz nur umsteigen. Die Kontrolle erfolgt vor dem Einsteigen ins Flugzeug. Zusätzlich müssen Reisende per Flugzeug, Schiff, bus oder Zug ein elektronisches Einreiseformular ausfüllen.

Anders sieht es bei der Einreise per Bus oder Bahn aus. Dort müssen nur Reisende aus Risikoländer einen Test vorweisen. Diese müssen sich anschliessend auch in Quarantäne begeben. Die Quarantäne kann frühestens nach sieben Tagen mit einem negativen Testergebnis beendet werden. Dazu braucht es aber die Zustimmung der kantonalen Behörden. Die Testkosten werden in diesem Falle nicht übernommen.

Die verkürzte Quarantäne kommt nicht nur bei Reisenden aus Risikoländern zum Zug. Auch Personen, die mit einer infizierten Person Kontakt hatten, können mit einem negativen Test die Quarantäne vorzeitig verlassen.

(red.)