Schweizweite Aktionen zum internationalen Frauentag geplant

Auf dem Programm steht unter anderem ein Austausch mit Bundespräsidentin Viola Amherd und IKRK-Präsidentin Mirjana Spoljaric. Die alt Bundesrätinnen Ruth Metzler, Ruth Dreifuss und Simonetta Sommaruga sowie die Unternehmerinnen Rosmarie Michel und Danièle Felley bieten Workshops an.

Travail Suisse plant zudem verschiedene dezentrale Aktionen. Dabei will der Gewerkschaftsdachverband mit Flugblättern auf die schwarze Liste der Unternehmen aufmerksam machen, welche die Gleichstellung missachten.

Konkrete Fortschritte gefordert

Der 8. März ist der internationale Frauen-Kampftag für gleiche Rechte und Löhne. Gewerkschaftsangaben zufolge liegen die Frauenlöhne im Durchschnitt immer noch 43 Prozent tiefer als jene der Männer und die Frauenrenten ein Drittel. Die Gewerkschaftsdachverbände verlangen konkrete Fortschritte, namentlich bei der Kinderbetreuung und der Lohn-Benachteiligung.

In der ganzen Schweiz sind am Freitag verschiedene Aktionen dazu vorgesehen. Die Gewerkschaft Unia etwa thematisiert sexuelle Belästigung in Gastgewerbe und Industrie. «Mein Körper ist nicht Dein Bier», lautet ein Motto.

In Biel ist ein Filmabend geplant, in Luzern ein Treffen des feministischen Streiks. In Zürich findet ein Gewerkschaftsspaziergang mit Halt vor verschiedenen Restaurants statt. Zudem soll eine Kundgebung gegen Frauenmorde stattfinden.