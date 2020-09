Stau am Gotthard und San Bernardino

Reisende aus oder in den Süden brauchen derzeit Geduld. Es staut am Gotthard sowie am San Bernardino in beide Richtungen.

Die Sommerferien scheinen endgültig vorbei zu sein: An den beiden Südportalen des Gotthards und des San Bernardinos staut es bis zu eineinhalb Stunden. Aber auch an den Nordportalen muss mit einer Wartezeit gerechnet werden. Mehr zur Verkehrslage hier. #A2 - Chiasso -> Gotthard - zwischen Quinto und Rastplatz Dosierstelle Airolo 6 km Stau, Überlastung, Zeitverlust von bis zu 1 Stunde und 30 Minuten — TCS Verkehr Gotthard (@TCSGotthard) September 6, 2020 (red.)