Störung in Covid-App behoben: Zertifikate sind wieder gültig

Zahlreiche Nutzer der App berichteten, dass ihr Zertifikat als ungültig angezeigt wird, obwohl es gültig sein sollte. Der Grund für die Störung ist noch unklar. Es handelte sich wohl um ein schweizweites Problem. Mittlerweile funktioniert die App wieder.

Konfusion an der Olma

An der Olma sorgte der Systemzusammenbruch für konfuse Szenen. Leute, welche in der Schlange standen, um auf das Jahrmarktsgelände zu gelangen, wurden vom Sicherheitsdienst, welcher die Zertifikate überprüft, ans Ende der Schlange geschickt, ehe man realisierte, dass es sich um einen grösseren Ausfall handelt. «Es war ein heilloses Durcheinander, die Sicherheitsleute waren völlig überfordert», sagt eine Leserreporterin gegenüber FM1Today.

Zwischenzeitlich seien die Zertifikate manuell überprüft worden und die Aufregung habe sich anschliessend wieder ein wenig gelegt. Gemäss der Leserreporterin waren die ersten Fälle um circa 19.30 Uhr eingetreten.

Der Ausfall kam zur ungelegensten Zeit: Am Freitagabend wollten naturgemäss zahlreiche Menschen ins Restaurant, in die Bar oder eben an die Olma.

Auch auf Twitter machte die Zertifikat-Panne rasch die Runde: