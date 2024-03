«Fakt ist, dass die Briefmengen rückläufig sind», sagte Levrat auf die Frage von Tamedia, ob die A-Post langfristig verhandelbar sei. Der Trend gehe hin zu mehr Paketen und weniger Briefen.

Viertel aller Briefe mit A-Post frankiert

Nach heutiger Entwicklung könne das Briefvolumen zwischen 2028 und 2034 unter die Milliardengrenze fallen, sagte Konzernchef Roberto Cirillo in einem ebenfalls am Freitag publizierten Interview mit CH Media. Heute würden 1,65 Milliarden Briefe zugestellt. Gut ein Viertel seien mit A-Post frankiert. Über die Hälfte der Briefe seien B2-Briefe, also Massenbriefe, die in fünf bis sechs Tagen zugestellt würden, sagte Cirillo.