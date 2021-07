Verkauft die Migros bald Wein und Schnaps?

«Eigentlich kaufe ich ja in der Migros ein, aber ich habe noch eine Flasche Wein gebraucht» ist ein typischer Satz eines «Migros-Kindes» im Coop. Viele kennen den Ärger wenn man im orangen Riesen eben nicht alle Dinge auf der Einkaufsliste besorgen kann. Seit ihrer Gründung und ihrem selbst auferlegten Alkoholverkaufsverbot unterscheidet sich die Migros in diesem Punkt von ihrer Konkurrenz, welche mit Aldi und Lidl stetig wächst.

Abstimmung über die traditionelle Abstinenz

Die Migros verkauft mit Denner und Migrolino bereits seit Jahren Alkohol, in den eigenen Filialen sucht man das Alkoholgestell jedoch vergebens. Gut möglich, dass sie aber bald Platz dafür machen wird. Mehrere Delegierte der Migros möchten bei der nächsten Versammlung am 6. November über das Traditionsgesetz abstimmen, berichtet die Sonntagszeitung. So sei es für gewisse Genossenschaftsleiter ein «grosses Anliegen» auch Alkohol verkaufen zu können.