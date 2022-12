Von Sport über Unterhaltung bis zu Politik – das sind die grossen Ereignisse im 2023

Mit dem Jahr 2022 geht ein ereignisreiches Jahr zu Ende: Coronamassnahmen wurden aufgehoben, das Open Air St.Gallen und die Olma konnten wieder wie gewohnt durchgeführt werden, zwei neue Bundesräte wurden gewählt und die Fussball-Weltmeisterschaft hat in Katar stattgefunden. Nur um ein paar wenige Beispiele zu nennen. Gleichzeitig wurde das Jahr 2022 von dem Krieg in der Ukraine überschattet.

300 Rider aus aller Welt messen sich am FIS Weltcup vom 18. bis 22. Januar in Laax. Der Snowboard-Contest öffnet neu auch die Türen für Freeski. So werden sich im kommenden Jahr am Laax Open nicht nur die Snowboarder duellieren, sondern auch die Skifahrer. Ein Highlight wird das Snowboard-Nachtfinale sein.

Musikalisch stehen im 2023 einige Veröffentlichungen an. So hat Metallica per 14. April das neue Album «72 Seasons» mit 12 Liedern angekündet. Für die US-Ikonen ist es das zwölfte Album in 40 Jahren Bandgeschichte. Einen Vorgeschmack gibt die Vorab-Single «Lux Æterna». Ausserdem steht eine Welttournee an – vier Shows werden Metallica in Deutschland spielen.

Nach einer zweijährigen Zwangspause gastiert die Eiskunstlauf-Show «Art on Ice» am 11. und 12. Februar in Davos. In der Bündner Eishalle findet der Abschluss der Tournee statt. Auf dem Eisfeld werden Olympiasiegerinnen und Weltmeister zu sehen sein. Für musikalische Unterhaltung wird der englische Sänger Rag'n'Bone Man sorgen. Zwei weitere Musik-Acts sollen noch bekannt gegeben werden.

Deichkind plant eine neue und somit achte Platte auf den 17. Februar. «Die Deichkinder wringen ihre Seelen aus, um euch nur den heissesten Scheiss zu bieten», kündigt die Band an.

Ebenfalls neue Musik dürfte es von Ed Sheeran, Depeche Mode, Jennifer Lopez und Lana Del Rey geben.

Hybride Sonnenfinsternis

In diesem Jahrhundert gab es bisher sieben davon und am 20. April soll sie wieder am Himmel zu sehen sein – eine hybride ringförmige, totale Sonnenfinsternis. In den meisten Fällen beginnt ein solches Phänomen ringförmig, wird total und kehrt dann zu ringförmig zurück. So genau können das wohl nur Beobachter in Australien, Indonesien und Osttimor miterleben. Hier bei uns wird eine partielle Sonnenfinsternis zu erkennen sein.

Fast & Furios 10

Der vorletzte Film der Action-Reihe mit Vin Diesel kommt ab dem 18. Mai in den Kinos. Zunächst für 2021 angekündigt, musste der geplante Kinostart von «Fast and Furious 10» als vermeintlicher Abschluss der Reihe wegen der Coronakrise verschoben werden. Die Dreharbeiten sollen angeblich auch mit jenem des elften und letzten Teils gekoppelt werden. Die Kinostarts beider Filme werden wohl zeitnah beieinanderliegen.

Tour de Suisse

Der internationale viertgrösste Radsportanlass ist in diesem Jahr vom 11. bis 18. Juni geplant. Die Tour de Suisse ist seit 1993 ein wichtiges Stück Schweizer Sportgeschichte und lockt jeweils Hunderttausende von Fans an den Strassenrand. Seit 2021 findet zudem die Tour de Suisse der Frauen statt. Diese starten am Schlusswochenende der Männer und absolvieren vier Etappen.

175 Jahre Bundesverfassung

2023 feiert die moderne Schweiz ihren 175. Geburtstag. Im Jahr 1848 wurde aus der alten Eidgenossenschaft ein Bundesstaat und die erste Demokratie in Europa. Das möchte das Schweizer Parlament gebührend feiern – am 24. Juni im Stadtzentrum des bernischen Langenthal: Politische Würdenträger werden eine Rede halten, die Patrouille Suisse wird eine Show machen und die heutige Armee soll präsentiert werden. Zur Feier des Tages findet am selben Datum in St.Gallen der Tag der offenen St.Galler Pfalz statt.

Open Air St.Gallen

Alle Jahre wieder wird im Sittertobel gefeiert und getanzt. So auch im 2023 vom 29. Juni bis und mit 2. Juli. Erst Ende November gaben die Veranstalter das Line-up bekannt. Du kannst dich auf Hecht, Macklemore, Kraftklub, Peter Fox und viele weitere Künstlerinnen und Künstler freuen.