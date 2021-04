Wandern, Velofahren oder Joggen: Sport liegt im Trend

Saftige grüne Wiesen, blaue Bergseen und frische Luft: In der Natur, da fühlen sich die Leute in der Schweiz am wohlsten. Seit zwanzig Jahren stehen Wandern, Velofahren, Schwimmen, Skifahren und Joggen an der Spitze der beliebtesten Sportarten. Aber nicht nur das Wandern und Co. haben in den vergangenen paar Jahren weiter an Beliebtheit gewonnen, auch Yoga und Fitness boomen.

Sportaktivitäten steigen seit 20 Jahren an

So haben 56,9 Prozent der Befragten gesagt, dass sie regelmässig Wandern gehen. Das sind 12,6 Prozent mehr als noch vor sechs Jahren. Zu den grossen Gewinnern der letzten sechs Jahren gehören neben dem Wandern auch das Krafttraining, Yoga und Tanzen. 2008 hatten 14 Prozent der Bevölkerung ein Fitness-Abo, 2014 waren es 16 Prozent und 2020 bereits 19 Prozent. Insgesamt sind mehr als 40 Sportarten aufgelistet.