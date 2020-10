Diese Frau war bei Rettungseinsätzen im Mittelmeer dabei

«Ich habe mein behütetes Europa verlassen und Dinge gesehen, die viele andere Europäerinnen nie sehen werden. Das hat mich nachdenklich gemacht», sagt Constanze Broelemann im «Gott und d’Welt» Podcast. Die Journalistin aus Chur hat Mitte August von Spanien aus die erste Rettungsmission der «Sea Watch 4» begleitet und im Blog «Seenotizen» darüber berichtet. Die vier Wochen auf dem Mittelmeer hätten sie zu einer anderen Person gemacht.

«Ohne Rettungsweste in Gummibooten»

«In der Such- und Rettungszone haben wir im Schichtsystem das Meer abgesucht nach Booten in Not Ausschau gehalten», beschreibt Constanze Broelemann. Geht ein Alarm ein, entscheidet der Kapitän, ob es sich um einen Notfall handelt. Mit Schnellbooten fährt ein Teil der Crew zum Bootsunglück, um die Menschen an Bord des Mutterschiffes zu bringen. «Wir fanden Menschen, die schon zwei Tage lang unterwegs waren», berichtet Broelemann. «Sie sassen ohne Rettungsweste in seeuntüchtigen Gummibooten».

Notfall-Evakuierung

Das Benzin-Salzwassergemisch, in dem die Geflüchteten oft sitzen, kann zu schweren chemischen Verbrennungen führen. «Eine minderjährige Person musste evakuiert werden, weil sie so schwer verletzt war», sagt Broelemann. Zwei Tage mussten die Ärzte an Bord mit den italienischen Behörden verhandeln, bevor die Küstenwache den jungen Mann abholte.