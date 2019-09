«Der Schweizermeistertitel ist mein erster offizieller Titel», sagt der 23-Jährige gegenüber FM1Today. Vergangenes Wochenende, am 8. September, fuhr er am Lac de Joux im Kanton Waadt auf den ersten Podestplatz in der Kategorie Open Men. Und das, obwohl er beinahe nicht mitgemacht hätte: «Ich bin seit vier Jahren keine Schweizermeisterschaften mehr gefahren, dieses Jahr haben mich meine Freunde überredet.»

Toughes Finale

Die Schweizermeisterschaften fingen am Freitagmittag mit einem Training an. Am Samstag fanden die Qualifikationsläufe statt. Eine dreiköpfige Jury beobachtete die Teilnehmer vom Boot aus.

«Ich hatte Glück, dass ich im Finallauf als Letzter starten musste - da habe ich gesehen, dass die anderen zwei gestürzt sind», sagt Reto, «und ich wusste, dass ich nicht so viel riskieren muss». Er sei dann zwar auch noch gestürzt, am Ende habe es aber doch noch gereicht. «Die Konkurrenz war hart, Platz zwei und drei hätten genauso gut gewinnen können», sagt er.

Saison von März bis November

Auf dem See ist Reto praktisch immer: «Wenn es schön ist, sind wir ab März auf dem See und trainieren bis November.» Er trainiere meistens am Luganersee, in Mailand oder am Bodensee. Und wenn er sich gerade mal nicht von einem Motorboot über das Wasser ziehen lässt, arbeitet er als Hafenmeister in Altenrhein.

«Seit ich neun bin, bin ich angefressen»

Reto ist dem Sport schon fast sein ganzes Leben lang verfallen: «Ich bin eigentlich auf dem See aufgewachsen, meine Eltern hatten ein Boot. Mit acht, neun Jahren stand ich zum ersten Mal auf einem Wakeboard, seitdem bin ich angefressen.»