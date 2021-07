«Blut, Schweiss und Tränen»: Rapperswiler Eisfeld wird zu einem Spezialbier

Die Schützengarten Brauerei lanciert in Zusammenarbeit mit den Rapperswil-Jona Lakers ein neues Bier. Das Eis der Lakers wurde zu Wasser geschmolzen und bildet so die Grundlage für 500 Liter Fan-Bier. Eine kuriose Aktion, die in einem Bier-Wettkampf mit dem besten Eishockeyteam der Welt enden soll.

Das Eisfeld der Rapperswil-Jona Lakers wird zu einem Bier. © FM1Today