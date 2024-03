Sofern der Favorit am Sonntagabend gegen 22 Uhr Schweizer Zeit eine starke Leistung erbringt, ertönt an einer Hallen-WM zum vierten Mal die Schweizer Nationalhymne: 1991 in Sevilla dank Kugelstösser Werner Günthör, 1993 in Toronto nach dem Sieg der Hürdensprinterin Julie Baumann und 2022 in Belgrad nach dem Goldlauf von Mujinga Kambundji über 60 m war dies bereits der Fall gewesen.

(sda)