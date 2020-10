Beni Würth ersetzt Stefan Wolf im FCSG-Verwaltungsrat

«Der Rücktritt von Stefan Wolf aus dem Verwaltungsrat geschieht aus privaten und beruflichen Gründen», teilt der FC St.Gallen mit. Wolf ist seit Dezember 2017 für den Bereich Sport/Nachwuchs zuständig.

Wolf: «Der FCSG hat mich in den vergangenen 18 Jahren als Spieler und Captain sowie als Mitglied des Verwaltungsrats begleitet und tief geprägt. Die berufliche Belastung in meiner Firma Wolf und Web sowie als Geschäftsführer der Stiftung Next Sport Generation nahm mit dem VR-Mandat merklich zu.» Er habe sich deshalb entschieden, den FC St.Gallen zu verlassen.

«Es tut mir weh, den FCSG und die Menschen in dieser Organisation zu verlasssen», sagt Wolf. Matthias Hüppi, Präsident des FC St.Gallen, sagt: «Wir bedauern seinen Rücktritt sehr. Mit ihm verlieren wir einen geschätzten Kollegen und hoch angesehenen Fachmann.»

Für den frei werdenden Sitz bewirbt sich der St.Galler Ständerat Beni Würth (CVP). Hüppi: «Wir freuen uns, in Beni Würth eine äusserst kompetente, sehr erfahrene und bestens vernetzte Persönlichkeit für unser Gremium gefunden zu haben. Er passt perfekt zu uns.» Die Wahl Würths gilt als Formsache.

«Wer seit Kindsbeinen ein grün-weisses Fussballherz hat, kann bei einer solchen Anfrage nicht zurückstehen. Ich freue mich, meinen Beitrag zu leisten, den FCSG weiter zu stärken», sagt Würth.

