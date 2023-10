Diaby fehlt den Espen rund drei Wochen

Am Sonntag verlor der FC St.Gallen nicht nur die Partie gegen Yverdon , sondern auch Abwehrspieler Abdoulaye Diaby. Er musste in der 71. Minute verletzt ausgewechselt werden. Nun ist klar: Der Abwehrturm wird dem FCSG für rund drei Wochen fehlen. Dies teilt der FC St.Gallen am Dienstag mit.

Der 23-Jährige blieb am Wochenende im tiefen Rasen in Yverdon unglücklich in einer Abwehrsituation hängen. Untersuchungen ergaben, dass sich Diaby eine leichte Knochenprellung und eine leichte Zerrung im Innenband des rechten Knies, sowie einen Bänderriss am rechten Sprunggelenk zugezogen hat.