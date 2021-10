Duah schiesst St.Gallen zum Sieg: Espen stehen im Cup-Viertelfinale

Der FC St.Gallen schlägt Chiasso in der Verlängerung 2:1 und zieht in den Cup-Viertelfinal ein. Die Gäste konnten sich lange keine Torchancen erarbeiten. Der erste Treffer liess ganze 79 Minuten auf sich warten. Kwadwo Duah traff für die Espen. Kurz vor Schluss gelang Chiasso aber der Ausgleich und so ging es in die Verlängerung. In der 107. Minute ist es erneut Duah der ein Zuspiel von Görtler versenkt. Die Espen gewinnen 2:1.

Am Wochenende geht es mit der 12. Runde der Super League weiter. St. Gallen empfängt am Sonntag den FC Basel.