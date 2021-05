Der FC St.Gallen hat im Cup-Halbfinal gegen Servette FC einen starken Kampf gezeigt. Dies honorieren die Fans und nehmen die Espen spät in der Nacht beim St.Galler Kybunpark in Empfang. Rund 30 Leute stimmen in Fanchöre ein und feiern ihre Mannschaft.

Einer der Fans ist Fabian Lehmann aus St.Gallen. Er schaut auf ein emotionales Spiel zurück: «Es ist brutal abgegangen. Wir haben zu Hause so gefeiert. Die ersten Minuten waren Emotionen pur.» Auch wenn es in der Liga für den FCSG aktuell um den Abstiegskampf geht, hat der Cupfinal für ihn nun die oberste Priorität: «Ich bin sehr positiv gestimmt. Es geht nur noch bergauf. Besser geht es nicht und das Team kann nun alles erreichen, was es will.»

Ein weiterer Fan ist Maslum aus St.Gallen. Schon zu Espenmoos-Zeiten habe er die Spiele des FCSG mit seinem Vater zusammen besucht. «Nie haben wir etwas geholt. Jetzt sind wir kurz davor. Luzern ist schlagbar und die St.Galler überzeugen mit ihrem offensiven Fussballspiel.»

Auch Raimondo aus St.Gallen hat sich unter die Fans gemischt. «Die Emotionen während des Spiels sind hochgekocht. Ich habe sogar meine Nachbarn aufgeweckt.» Auch er ist für den Cupfinal positiv gestimmt. «Wir holen uns den Cup.»

Der Cupfinal gegen den FC Luzern wird am Pfingstmontag um 15 Uhr im Berner Wankdorf Stadion ausgetragen.

(red.)