FC St.Gallen offenbar an ehemaligem GC-Stürmer interessiert

Florian Kamberi wurde 2018 von den Grasshoppers nach Edinburgh zum Hibernian FC ausgeliehen und noch im gleichen Jahr komplett übernommen. Dieses Jahr wurde er innerhalb der Liga an die Glasgow Rangers ausgeliehen, wo er in der Premiership vier Tore in 26 Spielen machte.

Wie die «Scottish Sun» nun berichtet, soll sich der FC St.Gallen um den 25-jährigen albanischen Nationalspieler bemühen. Allerdings seien auch Vereine wie Norwich, Hull City, Middlesborough und Huddersfield an Kamberi dran.

(red.)