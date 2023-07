Dicke Luft beim FC St.Gallen? Zerwürfnis zwischen Trainer Zeidler und Captain Görtler? Zumindest laut der Berichterstattung des St.Galler Tagblatts ist das Gefüge innerhalb des Vereins seit längerem gestört – unter anderem aufgrund der taktischen Ausrichtung, dem alternativlosen Vollgasfussball unter Zeidler.

Beide Beteiligten dementierten diese Berichte nach dem Testspiel gegen Linz entschieden, räumten lediglich ein, dass es intensive Gespräche gegeben habe.

Was aber auch durchscheint: Zumindest Konflikt- und Diskussionspotenzial ist vorhanden, die beiden Deutschen sind mit dem Ergebnis der letzten Saison nicht zufrieden.

Platz 6 (war) zu wenig

Um klare Zielvorgaben drückte man sich beim FC St.Gallen in der Vergangenheit gerne herum. Zu gross das Risiko, starre Ziele zu verpassen – und in der Folge Konsequenzen ziehen zu müssen.

Der Ansatz war eher opportunistisch: Mal sehen wie's läuft und dann bewegt sich das Ziel irgendwo zwischen Nichtabstieg und Europa-Quali. Genau dafür reichte es am Ende mit Platz 6 nicht, was für Enttäuschung sorgte – auf der anderen Seite sind die Weichen für die bevorstehende Saison damit gestellt.

Das stellt Trainer Peter Zeidler nach dem Spiel gegen Linz auch klar: St.Gallen will so schnell wie möglich nach Europa. Das heisst: Platz 6 reicht zumindest vorerst. Mit dem neuen Modus käme St.Gallen nach 33 Spielen so in die Meisterrunde und bliebe im Rennen um die europäischen Plätze.