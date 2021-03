Halbes Jahr Pause: Kräuchi hat einen Kreuzbandriss

Es passierte am Dienstagabend während des Spiels gegen Servette: Rechtsverteidiger Alessandro Kräuchi verdrehte sich bei einem Zweikampf unglücklich das Bein und musste daraufhin verletzt mit der Bahre vom Platz.

Diese kurze Szene hat nun ernste Folgen: Der 22-jährige Kräuchi wird dem FC St.Gallen sechs bis sieben Monate fehlen. Wieder FC St.Gallen in einer Mitteilung schreibt, wird Kräuchi morgen in der Berit-Klinik in Speicher operiert.



(saz/pd)