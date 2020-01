Jetzt fix: Stojanović verlässt den FCSG

FCSG-Stammgoalie Dejan Stojanović wechselt per sofort zu FC Middlesbrough in der zweithöchsten englischen Liga. Das bestätigt der FC St.Gallen am Donnerstagabend.

Millionenpoker um Stojanović FCSG-Goalie Dejan Stojanović hat ein Angebot aus England Der FC St.Gallen bestätigt Medienberichte, wonach der Transfer von St.Gallens Stammgoalie Dejan Stojanović zustande komme, am Donnerstagabend: Der 26-Jährige habe seinen Vertrag mit den Grün-Weissen aufgelöst, um per sofort den englischen Championship-Club FC Middlesbrough zu verstärken. Dejan Stojanovic verlässt den @FCSG_1879 per sofort und hat einen Vertrag bis Sommer 2023 plus Option beim englischen Championship Club @fcmiddlesbrough unterschrieben. Vielen Dank für die schöne grün-weisse Zeit. Mach es gut, Deki! pic.twitter.com/KsLg0a2YsN — FC St.Gallen 1879 (@FCSG_1879) January 16, 2020 Vertrag bis 2023 In England hat der österreichisch-mazedonische Goalie einen Vertrag bis Sommer 2023 plus Option unterschrieben. Über die Höhe der Ablöse wurde unter den Vereinen Stillschweigen vereinbart, wie der FC St.Gallen schreibt. Laut Transfermarkt beträgt der Marktwert des 26-Jährigen 900'000 Euro. «Mach es gut, Deki!» Im August 2016 war Stojanović von Bologna zum FCSG gestossen. Der 1,96 Meter grosse Feldkircher absolvierte 81 Pflichtspiele für die Espen. «Wir danken Dejan für die schöne grün-weisse Zeit und wünschen ihm alles Gute für seine Zukunft», schreibt der Ostschweizer Club. «Mach es gut, Deki!» Ersatz aus Sochaux Einen Ersatz für Stojanović gibt es bereits: Wie Cheftrainer Peter Zeidlers früherer Verein FC Sochaux twittert, wechselt der 23-jährige Ghanaer Lawrence Ati Zigi nach St.Gallen. Nur der Medizintest stehe noch aus. St.Gallen selbst hat den Neuzugang bislang nicht bestätigt. 🚨 @ZigiLawrence, qui était lié au FCSM jusqu'en juin prochain, va être transféré au @FCSG_1879 en 🇨🇭 sous réserve de satisfaire à la visite médicale d'usage.

🦁👋 Le club lui souhaite le meilleur pour la suite de sa carrière ! #Mercatohttps://t.co/81NW8K4IWC — FC Sochaux-Montbéliard (@FCSM_officiel) January 16, 2020 (lag)