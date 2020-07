Jetzt ist es fix: Demirović wechselt zu Freiburg

Der 22-jährige Ermedin Demirović bleibt nicht beim FC St.Gallen. Der treffsichere Stürmer (13 Tore in dieser Saison) wechselt in die Bundesliga zum SC Freiburg. Demirović war von Deportivo Alaves aus Spanien an die Espen ausgeliehen, eine definitive Übernahme scheiterte wohl hauptsächlich am Geld.