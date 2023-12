Letztes Drittel: FC St.Gallen mit mehr Heimspielen als YB

Laut Swiss Football League soll sich dieses Ungleichgewicht im Idealfall in der zweiten Hälfte der Saison wieder ausgleichen.

Denn durch den neuen Modus kommt es ab dem 21. April zu einer Championship und einer Relegation Group. Die sechs Mannschaften in der oberen Tabellenhälfte machen in fünf Runden den Meistertitel und die Europacup-Teilnehmer unter sich aus, die sechs Teams in der unteren Tabellenhälfte spielen gegen den Abstieg und die Barrage.

Dass der FC St.Gallen – der mit der aktuellen Ausgangslage kaum mehr in die untere Tabellenhälfte rutschen dürfte – im letzten Meisterschaftsdrittel nun mehr Heimspiele hat als zum Beispiel YB, ist also nur vordergründig ein Vorteil. In der Championship werden sie voraussichtlich dann öfters in der Ferne antreten müssen. Bis dahin haben die Espen aber ihre Auswärtsschwäche aber hoffentlich abgelegt.