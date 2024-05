Schwarz statt grün: FC St.Gallen wird gegen Zürich in Sondertrikot auflaufen

Der FC St.Gallen tauscht für das letzte Spiel der Saison das bekannte Grün-Weiss gegen Schwarz-Gold. Das sind nämlich die Farben des Espen-Sondertrikots zum 145-Jahr-Jubiläum des Clubs. Wie der Club in einer Mitteilung schreibt, steht das Trikot unter dem Motto «ewige Leidenschaft».

Das schlichte schwarze Tenue mit goldenen Akzenten hat viele kleine versteckte Details, die nur so vor Espen-DNA triefen. So ist ein Zeitstrahl auf das Trikot geprägt. Die Embleme stellen einzelne Episoden aus der langen Geschichte des Clubs dar. Zu finden sind beispielsweise das erste Mannschaftsporträt, die gewonnenen Pokale, die Espenmoos-Tribüne, ein Helikopter oder auch Fans.

View this post on Instagram

Etwas gesehen? Melde dich via WhatsApp

Der Badge ist genauso in Gold gehalten wie die am Kragen angebrachten Jahreszahlen 1879 und 2024. Während das Gründungsjahr im bekannten Schriftzug daher kommt, ist das aktuelle Jahr im modernen FCSG-Font gehalten, welcher beispielsweise auch auf der Website verwendet wird. Ebenfalls in Gold gehalten sind die Sponsorenlogos und die Rückennummern