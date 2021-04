St.Galler Lage bleibt ungemütlich

Fazit: Die englischen Wochen fordern ihren Tribut, was sich im Spiel gegen Luzern deutlich bemerkbar machte. Zwar versuchten die St.Galler, ihr gewohntes Pressing aufzuziehen, jedoch vermochten einige Akteure die Müdigkeit, welche sich auch in vielen Ballverlusten und Fehlzuspielen manifestierte, nicht zu kaschieren. Die Punkteteilung ist gemessen am Gebotenen gerecht, wirklich geholfen ist damit jedoch keiner der beiden Mannschaften. Für die Espen steht am kommenden Mittwoch mit dem FC Lugano, welcher wahrlich nicht zu den Lieblingsgegnern der Grün-Weissen zählt, der nächste Gradmesser bereit.