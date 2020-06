Starke Espen siegen viel zu knapp

Cédric Itten trifft im Tourbillon in beiden Halbzeiten und sorgt so für die vermeintliche Vorentscheidung. Erst in der Nachspielzeit kann Pajtim Kasami mit einem zweifelhaften Elfmeter nochmals kurz für Spannung sorgen. Hier die Spielerbewertung.

FCSG gewinnt 2:1 und ist wieder an der Tabellenspitze FM1Today-Teamschnitt (Durchschnitt aller benoteten Spieler): 4,9. Fazit: Eigentlich passte bei dieser Partie alles bis auf das Ergebnis – wenn man in der Vergangenheit dieses Fazit ziehen musste konnte man sicher sein, dass die Espen soeben trotz guter Leistung verloren hatten. Dass die Grün-Weissen trotz fehlendem Abschlussglück und trotz eines hervorragend aufgelegten gegnerischen Torwarts auswärts in Sion derart souverän gewinnen, zeigt wie weit Trainer Peter Zeidler seine Mannschaft schon entwickelt hat. Die St.Galler Erfolgsgeschichte scheint noch nicht zu Ende geschrieben.