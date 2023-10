Vor Spiel gegen Lausanne-Ouchy: «Sie spielen einen coolen Fussball»

Am Samstag trifft der FC St.Gallen im Kybunpark auf den Aufsteiger Stade Lausannne-Ouchy. Die St.Galler befinden sich seit dem Cup-Out in einem fussballerischen Auf und Ab – nur gegen die Young Boys konnte man siegen. Zuhause sind die Espen in dieser Saison aber eine Macht, alle Spiele wurden gewonnen. Hält die Heimserie der Espen an?

Quelle: TVO / Tiziana Castauro / FM1Today / Marian Märki