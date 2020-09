Am 24. September trifft der FC St.Gallen in der Europa League auf den ersten Gegner, AEK Athen. Schon jetzt steht fest, auf wen die Espen in der letzten Qualifikationsrunde vor den Playoffs treffen könnten: VfL Wolfsburg oder Desna Chernihiv.

In der vierten und damit letzten Qualifikationsrunde vor der Gruppenphase trifft der FCSG entweder auf den VfL Wolfsburg oder Desna Chernihiv aus der Ukraine. Die Spiele der letzten Qualifikationsrunde finden am 1. Oktober statt. Die Sieger ziehen in die Gruppenphase der Europa League ein. Vorerst müssen die Espen aber am 24. September im Kybunpark gegen AEK Athen bestehen. (red.)