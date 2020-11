Zigi: Der spektakulärste Goalie seit Jörg Stiel

Lawrence Ati Zigi: Der 23-jährige Ghanaer war der Mann der Stunde im Spiel am Sonntag gegen YB. Blitzschnell reagierte er auf die zahlreichen Angriffe der Berner, vor allem dank seinen Paraden, blieb es beim 0:0 Unentschieden. Ein Jahr ist es her, seit der FCSG den Torhüter unter Vertrag genommen hat. In dieser kurzen Zeit ist er wohl zum spektakulärsten St.Galler Torhüter seit Jörg Stiel geworden, schreibt das Tagblatt.

«Der gefällt jedem», hat Trainer Peter Zeidler vor einem Jahr versprochen. Auch Alain Sutter war sich sicher: «Er ist ein spektakulärer Goalie.» Zigi war für den FC St.Gallen sogar noch ein Schnäppchen. Schätzungsweise nicht einmal 100'000 Franken musste der FCSG als Ablösesumme hinblättern. Unterdessen sei der Marktwert von Zigi auf eine Million Franken gestiegen. Obwohl sein Vertrag noch bis Sommer 2023 läuft, hofft Zeidler darauf, «dass er noch länger bei uns bleibt.»

