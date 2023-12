Fazit: Dank einer äusserst abgeklärten Abwehrleistung und einem überragenden Zigi, überwintert der FC St.Gallen auf Rang zwei. Die Gäste wurden von den St.Gallern in der ersten Hälfte arg dominiert, allerdings schaffte es nur Akolo, eine der vielen Chancen zu verwerten.

Nach einer Wutrede von FCZ-Trainer Henriksen waren es dann die Zürcher, die sich in der zweiten Hälfte zunehmend ein Chancenplus erspielten. Allerdings bissen sich die Limmatstädter entweder am fliegenden Zigi oder am starken IV-Duo Vallci/Stanic die Zähne aus.