Die Schweizer Nati auf dem Weg zur EM

Das Schweizer Fussball-Nationalteam reist an die EM-Endrunde nach Aserbaidschan. Die Delegation mit 26 Spielern und 28 Staff-Mitgliedern fllog um 12 Uhr mit einer Charter-Maschine von Zürich-Kloten nach Baku, wo die Schweiz am Samstag in ihrem EM-Startspiel auf Wales trifft.

Die weiteren Partien in der Gruppenphase sind am 16. Juni in Rom gegen Italien und am 20. Juni wiederum in Baku gegen die Türkei. Das erste Training in Baku absolvieren die Schweizer am späteren Dienstagmorgen im Dalga-Stadion, der SFV-Trainingsbasis für die erste Woche.

(sda/key)